La lezione dello scandalo Luanda leaks in Angola

È solo un piccolo esempio della fortuna ammassata dalla donna e da suo marito, il congolese Sindika Dokolo, durante i tre lunghi mandati che hanno mantenuto Dos Santos al potere per trentotto anni, in uno stato estremamente ricco di petrolio. Ed è proprio alla guida dell’azienda petrolifera statale che Isabel Dos Santos ha costruito il suo impero personale.

Grazie a un complesso meccanismo finanziario, la gioielleria in questione apparteneva per metà al marito di Isabel Dos Santos, figlia dell’ex presidente angolano José Eduardo Dos Santos, senza che l’uomo avesse dovuto sborsare un centesimo. Il denaro, infatti, proveniva dall’azienda statale angolana che si occupa di diamanti.

Qualche giorno fa una gioielleria di lusso ha presentato istanza di fallimento a Ginevra. Solitamente le disavventure di una gioielleria svizzera non avrebbero molto peso, ma in questo caso sono collegate a uno dei più grandi scandali di corruzione della storia africana, nello stato dell’Angola.

L’impatto della vicenda è duplice. Innanzitutto lascia sperare che il successore di Dos Santos abbia preso l’iniziativa per mettere il paese sulla buona strada e non solo per epurare il clan del suo predecessore. L’Angola è un paese molto ricco con una popolazione molto povera, dove un terzo della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà nonostante l’abbondanza di petrolio e diamanti. È arrivato il momento di usare le risorse per sviluppare il paese.

È lecito interrogarsi sulla deriva di un regime, di un clan e di un uomo, José Eduardo Dos Santos: ingegnere formatosi a Mosca, dirigente di un partito marxista-leninista e paladino della lotta contro l’apartheid, Dos Santos è riuscito a trasformare il suo paese in una cleptocrazia a beneficio della sua famiglia. Un simile naufragio morale ha dimensioni raramente eguagliate, tra l’altro in un paese che ha pagato un prezzo altissimo per liberare l’Africa dalle ultime vestigia coloniali.