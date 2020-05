Le prime pagine della stampa israeliana sono prevedibilmente dedicate al covid-19. Tuttavia l’emergenza sanitaria ha avuto anche un effetto politico inatteso: salvare Benjamin Netanyahu. Si tratta di una svolta che avrà conseguenze cruciali in una regione particolarmente instabile.

Nei prossimi giorni Netanyahu dovrebbe riuscire a superare gli ultimi ostacoli legali e diventare primo ministro per la quinta volta, e questo nonostante sia indagato per corruzione. Il merito è dell’inversione di rotta operata dal suo avversario alle ultime tre elezioni nazionali, l’ex capo di stato maggiore Benny Gantz. In teoria i due sono in posizione di parità e si alterneranno alla guida del governo, ma sarà Netanyahu a gestire il paese per i primi 18 mesi. Di sicuro Bibi cercherà di dimostrare che nulla è cambiato.

Il principale effetto collaterale di questa intesa, considerata impossibile fino a qualche settimana fa, colpirà chi non ha votato, ovvero i palestinesi della Cisgiordania occupata. Nell’accordo per la divisione del potere, infatti, c’è una clausola esplosiva: l’annessione di parte della Cisgiordania.