Stavolta a commettere un crimine abominevole non è stato un virus invisibile, sono stati uomini in carne e ossa.

La mattina del 12 maggio un gruppo di uomini armati ha attaccato un grande ospedale in un quartiere a ovest di Kabul, la capitale afgana, aprendo il fuoco in tutti i reparti, in particolare in quello di maternità. Il bilancio dei morti è terribile: due neonati e altre quindici persone. Madri che avevano appena partorito, infermieri…

Poche ore dopo, nella zona orientale del paese, un kamikaze si è fatto esplodere al passaggio del corteo funebre di un capo della polizia locale. Anche in questo caso il bilancio è grave: ventiquattro morti.

Questi attentati, soprattutto l’attacco al reparto di maternità gestito dalla ong Medici senza frontiere, hanno suscitato un forte turbamento anche in un paese ormai abituato alle atrocità.

L’ultimo arrivato

Shaharzad Akbar, presidente della commissione indipendente per i diritti umani in Afghanistan, si è commossa all’idea che i primi suoni uditi dai neonati siano stati quelli delle raffiche di kalashnikov. “La loro vita, come la nostra, continuerà a essere forgiata dalla guerra?” si è chiesta su Twitter, temendo senza dubbio che la risposta sia affermativa.

Chi è il responsabiledi questi crimini? Nessuno ha ancora rivendicato i due attentati. Significativamente, i taliban si sono addirittura affrettati a proclamare la propria innocenza.

Chi altri allora? Resta l’ultimo arrivato, il gruppo Stato islamico (Is). I jihadisti, sconfitti in Siria e in Iraq, hanno fatto proseliti in Asia e in Africa, e in particolare in Afghanistan, dove l’organizzazione conterebbe alcune migliaia di combattenti.