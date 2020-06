Due fotografie scattate a poche ore di distanza l’una dall’altra simboleggiano la scelta che toccherà agli elettori statunitensi tra meno di cinque mesi. Entrambe le foto sono accurate “messe in scena”, e arrivano in un momento che per gli Stati Uniti è doppiamente tragico.

La prima immagine mostra il presidente Donald Trump in una posizione di sfida, con la Bibbia tesa verso il cielo davanti a una chiesa di Washington protetta dai servizi segreti. La seconda ritrae il suo sfidante democratico Joe Biden, inginocchiato davanti a un uomo e a una bambina di colore, con indosso la mascherina anti virus.

Il messaggio che deriva dall’accostamento delle due fotografie è chiaro: fate la vostra scelta. Da un lato c’è il candidato del law and order, l’ordine pubblico, l’uomo della Bibbia e del fucile come ai tempi dei pionieri. Trump non porta la mascherina perché negli Stati Uniti gli uomini veri non indossano mascherine. La messa in scena è totale, anche perché – stando alle indiscrezioni – la notte prima, in piena sommossa, Trump sarebbe stato portato in un bunker.

Dall’altro lato, e anche in questo caso i dettagli sono importanti, c’è il ginocchio a terra dell’uomo che aspira a diventare presidente. Quello di Biden è un gesto di umiltà e di compassione in un contesto segnato dalla violenza. La mascherina indica il buon senso e il rispetto delle precauzioni che valgono per tutti, anche per i più potenti.