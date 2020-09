Il presidente francese Emmanuel Macron ha lasciato un paese in collera, il Libano, per raggiungerne un altro, l’Iraq. Se in Libano Macron ha potuto mettersi al centro del gioco politico – perché la storia della Francia nel paese e l’accoglienza della popolazione glielo premetto – a Baghdad le cose vanno diversamente.

Ben più che in Libano, la breve visita del presidente francese in Iraq mette in evidenza la strategia francese in questo Medio Oriente complicato e in piena ricomposizione. L’Iraq si trova al centro di queste trasformazioni strategiche, stretto tra la crescente influenza iraniana e il peso degli Stati Uniti, la cui invasione nel 2003 ha provocato gravi ripercussioni di cui oggi Donald Trump si disinteressa totalmente.

La rabbia dei giovani in Iraq ha diversi punti in comune con quella dei libanesi. I giovani di entrambi i paesi sono stanchi della corruzione, degli sperperi, della mancanza di orizzonti e delle divisioni religiose ed etniche. Tuttavia il contesto è diverso, poiché il paese confina con potenze ambiziose come Iran, Arabia Saudita e Turchia ed è sempre esposto alla minaccia del gruppo Stato islamico (Is).

Un ritorno progressivo

La Francia si offre come contrappeso, o quanto meno come “paese amico” meno ingombrante rispetto agli Stati Uniti. Parigi ha diverse risorse che permettono di rispondere alle attese e di riprendere progressivamente piede in un paese dove in passato è stata molto presente. All’epoca della dittatura di Saddam Hussein, infatti, non mancavano la vendita di armi, lo sfruttamento petrolifero e la corruzione.

Dopo essersi rifiutata di partecipare all’invasione americana, la Francia ha effettuato un ritorno progressivo, da un lato grazie alla sua amicizia storica con i curdi del nord dell’Iraq, dall’altro partecipando attivamente alla lotta contro l’Is. Oggi il governo iracheno vorrebbe stringere legami più forti con Parigi, e non solo a beneficio di minoranze etniche e religiose.