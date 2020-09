Il 15 settembre, alla Casa Bianca, saranno firmati alcuni accordi tra Israele, gli Emirati Arabi Uniti e il regno del Bahrein. Esistono diversi modi di analizzare questo evento, con visioni contraddittorie che riassumono lo stato di un Medio Oriente in piena mutazione. Alcuni osservano la situazione con una buona dose di cinismo, altri sono invece carichi di ottimismo e altri ancora si accontentano di uno sguardo lucido e disilluso.

I cinici non faranno fatica a sostenere che una cerimonia dal carattere storico, organizzata alla Casa Bianca a sei settimane da elezioni in cui è candidato il presidente in carica, costituisce un’occasione elettorale, e potrebbe essere gradita soprattutto dalla base evangelica di Trump, nettamente filoisraeliana.

Il presidente ha voluto questi accordi di pace e ha voluto una foto che ne ricorda un’altra, quella che nel 1993 ha immortalato Bill Clinton insieme al palestinese Yasser Arafat e agli israeliani Yitzhak Rabin e Shimon Peres e che è valsa ai tre il Nobel per la pace.

La storia è più complessa

La stretta di mani tra Benjamin Netanyahu e i leader del Golfo non ha la stessa portata storica, ma possiamo stare certi che Donald Trump dichiarerà che nessuno ha mai fatto meglio di lui per portare la pace in Medio Oriente. I suoi sostenitori, naturalmente, chiederanno che gli si attribuisca il Nobel per la pace, onorificenza già toccata a un certo Barack Obama…

Ma la storia è più complessa di quanto appaia, ed è qui che entrano in scena gli ottimisti. Di sicuro qualcuno considererà gli accordi come una nuova tappa nel processo di accettazione di Israele nella regione, a più di sessant’anni dalla nascita dello stato ebraico. Gli Emirati e il Bahrein si uniscono agli unici due stati arabi ad aver riconosciuto Israele, l’Egitto e la Giordania.