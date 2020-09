La diplomazia non è una scienza esatta, e il presidente francese Emmanuel Macron lo constata ogni giorno. È accaduto il 27 settembre, quando Macron ha denunciato l’impasse in cui si trova la sua iniziativa in Libano. E accadrà di nuovo il 29 settembre, quando il presidente cercherà di trarre le conclusioni del suo dialogo politico con Vladimir Putin, che si è interrotto prematuramente.

La visita del 28 e 29 settembre in Lituania ed Estonia, due paesi dell’Unione europea nonché ex repubbliche sovietiche, permetterà a Macron di chiarire la sua posizione rispetto alla Russia. Nel 2019, il presidente francese aveva sorpreso tutti ricevendo Putin nella sua residenza estiva di Fort de Brégançon, difendendo l’idea di una ripresa del dialogo con il padrone del Cremlino nonostante l’assenza di qualsiasi progresso nei contenziosi con la Russia.

Un anno dopo la situazione è cambiata, a causa degli eventi in Bielorussia e dell’avvelenamento dell’oppositore russo Navalnyj con il Novichok, un’arma chimica che porta la firma dello stato russo. Macron ha risposto operando una svolta diplomatica, senza però interrompere il dialogo con Putin.

Un gesto ingenuo

A proposito della Bielorussia, la Francia ha annunciato che non riconosce l’elezione di Aleksandr Lukašenko alla presidenza del paese, mentre Mosca garantisce un sostegno vitale al dittatore. Lukašenko ha prestato giuramento in segreto, mentre ogni domenica (da oltre due mesi) decine di migliaia di persone sfidano la repressione per protestare nelle strade del paese.

La posizione netta della Francia era una condizione indispensabile per il viaggio di Macron in Lituania, diventata la base dell’opposizione contro Lukašenko. La Lituania ha fatto parte dei paesi che non hanno capito l’apertura di Macron verso Putin. Per Vilnius si è trattato, nel migliore dei casi, di un gesto ingenuo.