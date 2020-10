Molto è stato detto su quello che il Washington Post ha definito “il peggior dibattito presidenziale nella storia degli Stati Uniti”. Ma gli americani, probabilmente, sono troppo occupati o troppo inorriditi per chiedersi come questo evento televisivo sia stato percepito all’estero, dove è stato seguito con un interesse sproporzionato.

Sono rimasto colpito da un tweet di un intellettuale africano, Célestin Monga, che negli anni ottanta è stato incarcerato nel suo paese, il Camerun, per aver difeso la democrazia, prima di trascorrere alcuni anni a Washington e successivamente tornare nel continente come capo economista della Banca africana per lo sviluppo.

Dopo aver osservato il dibattito come milioni di non americani, Monga ha riflettuto su una “performance sconfortante in un paese che da 244 anni pratica la democrazia. Mi chiedo cosa possano pensare e imparare dall’esperienza americana quelli che in tutto il mondo continuano a lottare per i diritti politici fondamentali”.

Difetti democratici

Ad altre latitudini, l’ex primo ministro svedese Carl Bildt ha espresso sempre su Twitter riflessioni simili, sottolineando che “la vera perdente del dibattito tra Trump e Biden è l’immagine della democrazia americana nel resto del mondo”.

Nonostante tutti i suoi difetti, la democrazia americana ha mantenuto per molto tempo un potere di attrattiva, come parte integrante del soft power degli Stati Uniti. Già nel diciannovesimo secolo Alexis de Tocqueville raccontava nel suo La democrazia in America i pregi ma anche i pericoli di un sistema che aveva studiato da vicino.