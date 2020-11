Se vi foste addormentati nel 2016 per risvegliarvi solo ieri, avreste notato una continuità impeccabile. Nella squadra diplomatica e di sicurezza presentata dalla futura amministrazione Biden, infatti, figurano nomi che fanno pensare a una sorta di “terzo mandato” per Obama.

Biden cerca in ogni modo di presentare il mandato di Donald Trump come una parentesi, un incidente di percorso della storia che gli Stati Uniti devono dimenticare alla svelta, sul fronte interno ma anche sulla scena internazionale.

Le donne e gli uomini che il 24 novembre erano al fianco di Joe Biden e Kamala Harris incarnano questa continuità. Quelli che sotto Obama erano spesso nella posizione di “numeri due”, sono stati promossi a “numeri uno” da Biden.

Squadra operativa e rodata

La scelta del presidente eletto fornisce prima di tutto l’immagine rassicurante di una squadra già operativa, rodata e padrona dei meccanismi dell’amministrazione, con in più una certa attenzione per l’equilibrio di genere e razziale.

Donald Trump non aveva una vera e propria squadra. Ricordiamo bene come si fosse circondato di alti ufficiali dell’esercito e di un ex amministratore delegato di Exxon, gli “adulti nella stanza”, come li aveva soprannominati il giornalista del New York Times Thomas Friedman.

La biografia delle persone presentate il 24 novembre è di altra natura: il segretario di stato Anthony Blinken è figlio di un diplomatico e ha frequentato le migliori scuole (anche a Parigi), mentre la futura ambasciatrice presso l’Onu Linda Thomas-Greenfield viene da una famiglia povera della Louisiana e ha vissuto il sogno americano fino ad arrivare ai vertici