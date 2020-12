La sfida tra le grandi potenze non si limita al pianeta Terra. Se in passato lo spazio è stato uno dei teatri della guerra fredda, oggi è la Cina ad aver raccolto il testimone, in una corsa dai risvolti scientifici, militari e di prestigio.

Vent’anni fa la Cina era ancora una potenza minore nella conquista dello spazio, ma oggi Pechino dimostra di aver recuperato terreno. Una sonda cinese, battezzata Chang’e 5 dal nome di una divinità della mitologia cinese che vive sulla Luna, si trova attualmente in orbita lunare. Un veicolo si è staccato dal modulo e si prepara a toccare il suolo in una zona inesplorata del nostro satellite. Un braccio meccanico raccoglierà materiali dal suolo lunare per poi riagganciarsi al modulo e tornare sulla Terra.

Se l’operazione dovesse avere successo, la Cina diventerà il terzo paese a compiere questa prodezza tecnica. Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica lo hanno già fatto quarant’anni fa, ma da allora nessuno ha saputo ripetere l’impresa. Le prossime tappe saranno i primi passi di un cinese sulla Luna e di una base permanente entro i prossimi dieci anni. Anche se in ritardo, la Cina si afferma coma una delle grandi potenze dello spazio. In un clima di intensa rivalità sulla Terra, questo sviluppo non è esente da problematiche.