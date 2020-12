In tutto questo Londra si è preoccupata anche di alterare i fatti sostenendo che è grazie alla Brexit se il paese può vaccinare i suoi abitanti prima del resto del continente, quando in realtà il Regno Unito continua a seguire le regole dell’Unione europea. Il governo britannico, semplicemente, ha usato una clausola d’urgenza mentre i 27 paesi rimasti nell’Ue hanno preferito seguire la procedura classica, più lunga, per rassicurare gli scettici.

Aspramente criticato per la sua gestione inaffidabile della pandemia, il premier Boris Johnson può vantarsi del fatto che il Regno Unito stia vaccinando la popolazione per primo, in anticipo perfino sugli Stati Uniti, paese d’origine del laboratorio Pfizer che ha fornito i vaccini insieme alla tedesca Biontech . Washington non l’ha sicuramente presa bene.

La posta in gioco è prima di tutto sanitaria, e la pandemia e le sue conseguenze giustificano un’accelerazione delle procedure. Ma la questione è anche politica, per tutti.

Tutti i governi, come conferma il caso della Francia, puntano molto sulla campagna di vaccinazione, e pagherebbero a caro prezzo eventuali errori logistici o un rifiuto consistente del vaccino da parte della popolazione per mancanza di fiducia.

Ma esiste anche un contesto planetario in quello che potremmo definire “nazionalismo dei vaccini”. La pandemia non ha fermato le battaglie ideologiche e le rivalità tra le potenze, come hanno dimostrato cinesi e statunitensi.

Il vaccino, chiave di volta per uscire dalla crisi sanitaria, non sfugge a questo ingranaggio. La Cina, dopo aver riscritto la storia della pandemia per far dimenticare le bugie iniziali e presentare un’epopea trionfale in gloria del suo capo supremo Xi Jinping, mette in atto una “diplomazia del vaccino” molto attiva. Pechino, infatti, propone i suoi vaccini ai paesi che fanno parte delle nuove “vie della seta”, che naturalmente saranno riconoscenti all’alleato cinese. Mosca fa lo stesso promettendo il suo Sputnik V a una quarantina di paesi.

L’Europa, per parte sua, è rimasta fedele ai suoi valori, favorendo in primavera la creazione dell’iniziativa Covax insieme all’Organizzazione mondiale della sanità per permettere a tutti, e non solo ai paesi ricchi, di accedere al vaccino. I cinesi hanno partecipato timidamente all’iniziativa, mentre gli Stati Uniti di Donald Trump ne sono rimasti completamente al di fuori.