Davanti al senato Mario Draghi ha pronunciato il discorso più europeista che si sia sentito sul continente da tempo. “Senza l’Italia non c’è l’Europa”, ha precisato. “Ma fuori dall’Europa c’è meno Italia. Non c’è sovranità nella solitudine”.

Da tenere presente che nell’esecutivo guidato da Draghi figura anche Matteo Salvini, noto sovranista e alleato di Marine Le Pen ma comunque disposto ad allinearsi dietro la bandiera filoeuropea di Mario Draghi.

Il simbolismo è molto forte, e merita una deviazione a… Budapest. L’anno scorso il primo ministro ungherese Viktor Orbán, nemico giurato di Bruxelles, aveva analizzato la situazione in Europa dichiarando che le idee euroscettiche avevano bisogno di due vittorie per affermarsi: la rielezione di Donald Trump e un successo di Matteo Salvini in Italia. Di Trump già sappiamo, e Salvini stiamo vedendo come si è riposizionato. La profezia di Orbán, insomma, non se la passa bene.

Draghi, in ogni caso, dovrà ottenere un successo cruciale: la buona gestione della manna finanziaria del piano di rilancio europeo adottato in estate.

Ricordiamo che i paesi “frugali” avevano opposto una grande resistenza prima di accettare il piano europeo da 750 miliardi di euro, costituito in parte da debito comune. Implicitamente questi paesi avevano fatto presente di non fidarsi degli stati del sud, a cominciare dall’Italia. Tra l’altro l’Italia è stata particolarmente colpita dalla pandemia (centomila morti e una recessione dell’8,9 per cento nel 2020) e sarà la prima beneficiaria dei fondi europei, con 81 miliardi di euro in sussidi a fondo perduto e 127 miliardi in prestiti.