Tutte le tragedie cominciano nello stesso modo: le prime immagini di rivolta o di mobilitazione, la speranza e le prime vittime suscitano grandi emozioni e conquistano le prime pagine dei giornali. Poi la ripetizione delle scene di repressione e il sentimento di impotenza davanti ai crimini prendono il sopravvento, prima di cedere progressivamente il passo a un silenzio imbarazzato.

Abbiamo assistito a questo processo in Siria, in una rivoluzione abortita di cui commemoriamo il triste decimo anniversario. Ora c’è il rischio che la storia si ripeta in Birmania, paese che ogni giorno sprofonda un po’ di più nell’orrore del colpo di stato militare. Una testimonianza pubblicata il 15 marzo dal quotidiano britannico The Guardian fa tremare: è la storia di Zaw Myatt Lynn, insegnante di 46 anni ed esponente attivo della Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi. Una sera i militari sono andati a cercarlo nella sede della sua scuola alla periferia di Rangoon.

Pochi giorni dopo la moglie di Lynn è stata invitata a recuperarne il corpo in un ospedale militare. Secondo la versione ufficiale l’uomo è morto tentando la fuga, ma un giornalista del Guardian ha potuto vedere le foto del cadavere, atrocemente torturato, bruciato e sfigurato con agenti chimici. Questa è la realtà della repressione in Birmania.