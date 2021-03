Evidentemente c’è un valore simbolico nelle sanzioni individuali. Privare Raphaël Glucksmann o un altro deputato della possibilità di recarsi in Cina non gli impedirà di vivere. Il deputato del gruppo socialista al parlamento europeo, particolarmente eloquente nel difendere la causa degli uiguri, ne ha fatto addirittura un vanto su Twitter il 22 marzo.

Non siamo ancora alla guerra fredda, perché non è possibile passare in un batter d’occhio da un mondo globalizzato in cui la Cina occupa un ruolo primario nella produzione economica a un mondo di guerra latente, dove i blocchi sono separati.

Ma non dobbiamo farci illusioni. Il 22 marzo abbiamo assistito a un coordinamento eccezionale tra gli occidentali per colpire Pechino. È il primo segno dell’impegno di Joe Biden a rinvigorire la politica delle alleanze. Nel frattempo i cinesi hanno messo in scena un incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov nella cornice idilliaca di Guilin, nel sud della Cina, per mostrare un fronte unito dopo il burrascoso vertice sino-americano della settimana scorsa in Alaska. Uno dei temi dell’incontro? Come fare a meno del dollaro.

È in corso uno scivolamento verso una nuova frattura ideologica, e gli europei che speravano di evitarlo si trovano trascinati loro malgrado. La Cina, con la sua intransigenza e il nuovo radicalismo della propria diplomazia, spinge gli europei a schierarsi. A questo punto è difficile immaginare che qualcosa possa arrestare il degrado dei rapporti, almeno a breve termine.

(Traduzione di Andrea Sparacino)