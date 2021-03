La scena è stata filmata dalla finestra di un appartamento. Nelle immagini si vede un soldato birmano, seduto sulla strada in terra battuta, con le gambe divaricate per bilanciarsi bene. L’uomo ha due armi, un fucile e un kalashnikov. Prende il fucile, mira a lungo, poi spara. Ripone l’arma e imbraccia l’altra. Mira, poi spara più rapidamente. E ricomincia. I manifestanti non si vedono, ma li si sente da lontano. Il soldato spara freddamente contro i civili. La sua non è un’azione di legittima difesa. È lì per uccidere.

Le stesse scene si sono ripetute il 27 marzo in diverse città della Birmania, con il bilancio più grave dall’inizio del colpo di stato militare dello scorso 1 febbraio: 114 morti in un solo giorno.

Il 28 marzo l’esercito ha aperto il fuoco per disperdere la folla che si era radunata ai funerali di una delle vittime. I militari non hanno voluto lasciare che la popolazione piangesse i suoi morti, tra cui alcuni bambini, e soprattutto non volevano che le cerimonie fossero accompagnate da canti rivoluzionari.

Massacro di massa

Questa repressione insensata vive un’escalation costante, ma non riesce a domare la resistenza contro la confisca del potere da parte dei generali. L’opposizione non violenta prosegue, e i manifestanti continuano a sfidare i militari in strada, con molotov e addirittura archi e frecce contro i proiettili dei soldati.

La condanna internazionale si è fatta più severa, ma non è lontanamente capace di influire sul corso degli eventi.

Il 28 marzo, lo stesso giorno del “massacro di massa”, come lo ha definito l’Onu, la Birmania celebrava come ogni anno la giornata delle forze armate. Il capo della giunta militare, il generale Min Aung Hlaing, ha promesso nel suo discorso nuove elezioni e ha ringraziato i rappresentanti stranieri presenti, ovvero quelli di otto paesi tra cui la Russia (rappresentata dal suo viceministro della difesa), la Cina, l’India (che non vuole lasciare campo libero a Pechino) e altri paesi del sudest asiatico. I rappresentanti di otto paesi stranieri hanno assistito a una parata militare mentre l’esercito sparava sulla popolazione.