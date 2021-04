Quattro soldati ucraini sono stati uccisi durante uno scambio di ostilità durato per un’intera giornata con i separatisti filorussi della regione di Donetsk, in Ucraina orientale. Nei comunicati separati rilasciati il 30 marzo, Kiev e Mosca si sono accusate a vicenda per gli incidenti, i più gravi degli ultimi mesi.

In diversi paesi dell’ex Unione Sovietica esistono conflitti che vengono definiti “congelati”, ovvero guerre mai risolte: in Georgia, in Moldavia e naturalmente in Ucraina. Queste tensioni possono improvvisamente riesplodere a causa di un incidente o di una decisione politica avventata.

Il caso dell’Ucraina è il più delicato, innanzitutto perché le braci non si sono mai spente e perché l’Ucraina è un pezzo consistente del gioco geopolitico intorno alla Russia. Dοpo l’annessione della Crimea la Russia è stata colpita dalle sanzioni occidentali, e le forze separatiste del Donbass, in Ucraina orientale, sono una delle leve a disposizione di Vladimir Putin per inviare i suoi messaggi.

Diplomazia al lavoro

Nel contesto attuale il messaggio è chiaro, e fa seguito ai toni brutali dei primi contatti con la nuova amministrazione a Washington, con la collera da parte statunitense dopo un ciberattacco attribuito alla Russia e la frase con cui Joe Biden ha definito Putin “un assassino”.

La sera del 30 marzo la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron hanno parlato in videoconferenza con Putin. La Francia e la Germania hanno la responsabilità di cercare una soluzione tra Kiev e Mosca, con un’iniziativa che è stata chiamata “Normandia”, inaugurata nel 2014 a margine della celebrazione del famoso sbarco.