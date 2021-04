La vicenda riguarda una famiglia reale e si svolge in una delle zone più delicate del mondo. Il regno di Giordania confina con Israele, i Territori palestinesi, la Siria, l’Iraq e l’Arabia Saudita, dunque tutto ciò che accade all’interno del paese influisce sulla stabilità di una terra che sembra non trovare mai pace.

Nel fine settimana il principe Hamzah, fratellastro del re Abdallah ed ex principe ereditario, è stato messo agli arresti domiciliari, mentre circa quindici personalità di spicco del paese sono state arrestate. Il ministro degli esteri giordano ha parlato di un complotto per “destabilizzare il regno”, a cui avrebbe partecipato una potenza straniera offrendo un aereo per far uscire dal regno alcune persone vicine al principe.

Hamzah ha reso nota la sua situazione attraverso un video inviato alla Bbc poco prima che gli fosse impedito di comunicare. Il principe ha annunciato di aver ricevuto la visita del capo dell’esercito, che lo avrebbe accusato di aver partecipato ad alcune riunioni con le tribù beduine in cui il re sarebbe stato criticato. Nel filmato, in arabo e inglese, l’ex ufficiale formatosi presso l’accademia britannica di Sandhurst nega qualsiasi complotto e si lancia in un’arringa contro la corruzione e l’incompetenza del governo giordano, sottolineando la perdita di fiducia nel regime da parte dei cittadini.

Una potenza straniera

Si tratta realmente di un complotto? O sono semplici critiche? Difficile dirlo, anche perché non c’è stato un passaggio all’azione con un tentativo di rovesciare il re Abdallah, al potere dalla morte del padre, il re Hussein, nel 1999. Ma in generale nelle famiglie reali con un potere fragile c’è la tendenza a considerare i dissidi interni come complotti da stroncare.

Ciò che intriga a proposito dell’intera vicenda è il riferimento del ministro a una potenza straniera, perché c’è una grande differenza tra una rivolta di palazzo e una destabilizzazione regionale. Una delle persone arrestate, l’ex alto funzionario Bassem Awadallah, è famoso per la sua vicinanza con il principe ereditario saudita Mohamed Ben Salman e con gli Emirati Arabi Uniti, ovvero le due potenze arabe del Golfo.