Per la seconda volta nell’arco di pochi mesi la salute di Alexej Navalnyj, l’oppositore numero uno di Vladimir Putin, è al centro di tensioni internazionali. Dagli Stati Uniti all’Europa, i paesi occidentali mettono in guardia Mosca sulle conseguenze che potrebbe avere l’eventuale morte di Navalnyj all’interno del penitenziario in cui si trova.

L’oppositore aveva già rischiato di morire l’estate scorsa dopo essere stato vittima di un avvelenamento in Russia. Curato in Germania, aveva scelto di rientrare a Mosca, dove era stato immediatamente arrestato. A febbraio è arrivata la sentenza: due anni e otto mesi di prigione.

Navalnyj sta scontando la sua condanna nella colonia penale numero 2 di Pokrov, a cento chilometri da Mosca, in condizioni che in un messaggio clandestino ha descritto come “orwelliane”. Dall’inizio di aprile il detenuto ha cominciato uno sciopero della fame per avere il diritto di consultare un medico di sua fiducia, che finora gli è stato rifiutato. Due settimane dopo, gli amici e una lettera firmata da un migliaio di personalità di tutto il mondo hanno lanciato l’allarme: Navalnyj rischia di morire.

Vicenda politica e diplomatica

In mancanza di informazioni indipendenti, abbiamo due versioni della situazione. Il suo medico personale ritiene che il prigioniero, che ha 44 anni, potrebbe avere un arresto cardiaco in qualsiasi momento, mentre un altro medico russo che l’ha curato in passato afferma che in mancanza di cure morirà nei prossimi giorni.

L’ambasciatore russo a Londra è stato inviato sul fronte dei mezzi di comunicazione per contrastare queste tesi. Il governo “non lascerà che Navalnyj muoia in prigione”, ha dichiarato, accusando l’oppositore di volere soltanto “attirare l’attenzione”.