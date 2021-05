L’ultima parola è toccata a Paul Kagame, presidente ruandese ed ex capo della rivolta contro cui era impegnata la Francia all’epoca del genocidio dei tutsi. A proposito delle mancate scuse del presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso del 27 maggio a Kigali, Kagame ha risposto: “Il discorso in sé è un atto di immenso coraggio, ha più valore delle scuse”.

Naturalmente serpeggia una certa delusione tra le associazioni dei sopravvissuti al genocidio e tra tutti coloro che in Francia speravano in un pentimento totale. Ma alla fine la coreografia di questo appuntamento franco-ruandese è stata firmata da Kagame, e la sua parola ha un peso sufficiente per chiudere il dibattito: non quello della storia, che proseguirà il suo cammino e forse rivelerà altre verità, ma quello tra i due stati, Francia e Ruanda, che volevano voltare pagina su un passato oscuro.

Macron ha pronunciato un discorso molto sfumato, prendendo spunto dal rapporto Duclert redatto dalla commissione di storici francesi che ha avuto accesso agli archivi finora classificati come segreto di stato. Secondo il rapporto la Francia non è complice ma condivide una certa responsabilità per quanto accaduto prima, durante e dopo il genocidio dei tutsi, costato la vita a 800mila persone.

Una politica euro-africana

Kagame è un abile tattico, e ha rifiutato di normalizzare i rapporti con la Francia finché non è stato avviato un vero processo politico. Il primo tentativo dell’ex presidente Nicolas Sarkozy non aveva avuto successo. Quando è stato eletto Macron, Kagame ha subito capito il ruolo svolto dalla memoria nella visione del nuovo presidente e ha deciso quale sarebbe stato il momento in cui voltare pagina.

Recentemente Kagame ha dichiarato alla rivista Jeune Afrique: “Abbiamo fatto l’85-90 per cento del lavoro per normalizzare la situazione, e penso che sia necessario soffermarsi sul restante 10-15 per cento. Costruiremo a partire da ciò che abbiamo compiuto e poi passeremo ad altro”. Con “altro” intende la creazione di una politica euro-africana in cui la Francia e il Ruanda occupino le posizioni centrali.