Ancora troppe ombre sul ruolo di Parigi nel genocidio ruandese

Un’ombra incombe sulle commemorazioni del venticinquesimo anniversario del genocidio dei tutsi in Ruanda, che ricorre questa settimana: è il ruolo della Francia prima, durante e dopo la tragedia ruandese, che si è conclusa conclusa con un numero di morti tra gli ottocentomila e il milione in poco più di tre mesi.

Un quarto di secolo dopo, la memoria di quegli eventi resta incompleta e alimenta un conflitto ovattato tra Ruanda e Francia e anche all’interno dell’establishment francese.

All’epoca dei fatti Emmanuel Macron andava ancora al liceo e forse potrebbe sfruttare il privilegio della giovane età per portare avanti, rispetto al Ruanda, lo stesso lavoro di ricostruzione che è stato compiuto (con ritardo ma anche con coraggio) sul ruolo della Francia di Vichy nella deportazione degli ebrei o sull’impiego della tortura in Algeria. Non si tratta di autoflagellarsi, come sostiene qualcuno, ma di guardare in faccia la storia, comprese le sue ombre.