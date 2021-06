L’accordo storico sulla tassazione delle multinazionali raggiunto la sera del 5 giugno dai ministri delle finanze del G7 potrebbe avere conseguenze considerevoli in Europa e segnare l’inizio della fine delle grandi discrepanze tra i paesi dell’Unione in assenza di un’armonizzazione fiscale.

Istituendo per la prima volta un’aliquota minima del 15 per cento per i redditi delle multinazionali, l’accordo assesterà un colpo al dumping fiscale praticato da alcuni stati per attirare le sedi regionali delle grandi aziende, soprattutto statunitensi.

L’Irlanda, per citare un esempio, ha offerto tassazioni ridicole ai giganti del digitale – i Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple) e altri – permettendo un’enorme evasione fiscale. L’accordo proposto da Joe Biden e approvato dal G7 impone un’aliquota minima nei paesi dove viene creato il valore e non in quelli dove viene fissata la sede regionale. Se l’accordo diventerà legge, il modello che ha permesso il successo irlandese perderà buona parte della sua attrattiva.

Ricambiare il favore

L’Irlanda aveva reagito contrariata all’annuncio di Biden. Negli ultimi giorni però ha smorzato le critiche. Ciò non toglie che bisognerà passare da una battaglia di posizioni per trovare l’unanimità necessaria tra i 27 a raggiungere un accordo.

Alla vigilia del G7 un alto funzionario europeo mi ha confidato che bisognerà esercitare “amichevoli pressioni” sul governo irlandese. Di sicuro si farà riferimento al sostegno dato a Dublino nel negoziato sulla frontiera tra le due Irlande nell’ambito dell’accordo sulla Brexit con il Regno Unito, e di nuovo, più recentemente, quando l’accordo sull’Irlanda del Nord è stato messo a dura prova. Ora Dublino è chiamata a ricambiare il favore.