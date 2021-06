L’unica certezza è che il vertice Biden-Putin sarà l’antitesi del primo incontro tra il presidente russo e Donald Trump nel 2018, a Helsinki. L’unico punto in comune sarà la neutralità della sede, Ginevra oggi, la capitale finlandese allora. Ma per il resto lo spettacolo di un presidente americano palesemente dominato dal padrone del Cremlino ha traumatizzato Washington, e Biden è ben cosciente della trappola.

È il presidente degli Stati Uniti ad aver voluto fortemente l’incontro, e questo è di per sé un elemento importante. Biden non ha misurato le parole nei confronti di Putin dopo il suo arrivo alla Casa Bianca – ricordiamo che lo ha addirittura definito “un assassino” – ma al contempo ha voluto rapidamente organizzare questo primo vertice russo-americano.

Per contrasto, al momento non è previsto alcun incontro con la Cina, principale rivale degli Stati Uniti, soprattutto dopo il contatto estremamente teso dello scorso marzo in Alaska, tra il segretario di stato Anthony Blinken e il responsabile cinese per gli affari internazionali Yang Jiechi. Da allora Washington ha accentuato la pressione su Pechino, in tutti gli ambiti.

La differenza di trattamento tra Russia e Cina è legata in parte al fatto che tra Stati Uniti e Russia esiste un importante programma di disarmo ereditato dalla guerra fredda. Fin dal suo avvento, Biden ha proposto a Mosca di prolungare di cinque anni il trattato per la riduzione delle armi nucleari New Start, la cui scadenza era fissata per quest’anno.