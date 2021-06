Quello del 21 giugno 2021 doveva essere il primo scrutinio veramente democratico nella storia dell’Etiopia, paese in cui sono alternati un regime feudale e terribili dittature. È stata una delle promesse di Abiy Ahmed, il primo ministro etiope, che ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2019 per aver messo fine a un conflitto decennale con la vicina Eritrea.

Ma la promessa non sarà mantenuta. Ci si è messa di mezzo la guerra nel Tigrai, così come le tensioni con altri gruppi etnici dell’ex impero che non riesce a trovare un equilibrio. In più del 20 per cento delle circoscrizioni non si potrà votare normalmente, e questo compromette la regolarità dello scrutinio.

Il primo ministro etiope continua a dichiarare che le elezioni saranno “esemplari”, ma l’Unione europea, pur avendo contribuito con 20 milioni di euro all’organizzazione del voto, ha rinunciato a inviare una missione di osservatori ritenendo che non sussistano le condizioni di un’elezione regolare.

La guerra continua

La situazione nel Tigrai è il principale focolaio della crisi, che va ben oltre le elezioni. Nel novembre del 2020 il governo di Addis Abeba ha inviato l’esercito nella regione situata nel nord del paese per destituire il partito al potere, colpevole di aver sfidato il governo centrale.