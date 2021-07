La Cina è indicata spesso come una potenza “revisionista”: non nell’accezione del termine in voga ai tempi di Mao, con un ritorno all’ordine borghese, ma nel senso strategico, ovvero come una potenza che vuole cambiare l’ordine costituito dominato dai suoi rivali. A volte, però, anche Pechino accoglie con inquietudine cambiamenti che rischiano di esserle sfavorevoli.

L’Afghanistan rappresenta uno di questi casi. La Cina ha regolarmente criticato la presenza statunitense e quella della Nato in Afghanistan, ma oggi si preoccupa per il precipitoso ritiro militare americano e per il rischio di destabilizzazione in un paese con cui ha una frontiera in comune, seppure lunga appena 76 chilometri e situata a oltre quattromila metri di altitudine. Il confine, però, collega l’Afghanistan alla provincia cinese dello Xinjiang, già al centro dell’attenzione per la “questione uigura”.

La preoccupazione è aumentata il 14 luglio, con l’attentato che è costato la vita a nove ingegneri cinesi in viaggio a bordo di un bus nel nordest del Pakistan. Gli ingegneri stavano andando al cantiere del progetto idroelettrico di Dasu, costruito da un’azienda cinese nella provincia di Khyber Paktunkhwa, al confine con l’Afghanistan. L’attentato, che i pachistani hanno inizialmente cercato di far passare come la conseguenza di un malfunzionamento, non è stato rivendicato, ma gli analisti di Islamabad indicano due possibili “sospetti”: un gruppo armato del Belucistan pachistano (che già in passato ha attaccato gli interessi cinesi) o i taliban pachistani, jihadisti pashtun come i loro colleghi afgani.

Reazioni accese

A prescindere dall’identità dei responsabili, il momento scelto per colpire un obiettivo cinese alimenta i timori di Pechino, mentre in Afghanistan la situazione precipita. I taliban afgani sono infatti passati all’offensiva contemporaneamente alla partenza delle ultime truppe statunitensi, conquistando un gran numero di distretti e installandosi alle frontiere del paese con diversi stati vicini: il Tajikistan, l’Iran e naturalmente il Pakistan, che li sostiene sotto banco da anni.

Le reazioni a Pechino sono state molto accese. Il quotidiano del Partito comunista Global Times, radicalmente nazionalista, ha chiesto rappresaglie: “La Cina deve agire per dimostrare alle forze antigovernative in Pakistan che nonostante la distanza di migliaia di chilometri chiunque compia attacchi terroristi contro i nostri compatrioti è destinato a pagare. Quali che siano gli autori degli attacchi contro il personale e i progetti cinesi, con le loro azioni si costituiscono come nemici della Cina. La Cina sosterrà fermamente gli sforzi del governo pachistano per sterminarli”.