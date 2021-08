Le porte, a Kabul, si stanno chiudendo con l’avvicinarsi della partenza degli ultimi statunitensi, prevista per il 31 agosto. Nelle condizioni caotiche che tutti conosciamo, un ponte aereo è stato organizzato fin dall’ingresso dei taliban nella capitale afgana, il 15 agosto. Ma sappiamo anche che decine di migliaia di afgani e afgane (un numero che in realtà è impossibile da stimare) cercano ancora di fuggire dal loro paese per sottrarsi al regime dei nuovi padroni. Oggi queste persone sono intrappolate in un drammatico vicolo cieco.

Come si possono creare le condizioni di una partenza per questi individui dopo il ritiro degli ultimi occidentali? Come si può ottenere dai taliban (perché di questo si tratta) che lascino partire gli afgani che hanno lavorato per gli eserciti occidentali o per il precedente governo, nonché le donne che si rifiutano di rispettare le regole retrograde che gli vengono imposte?

In assenza di un ricorso alla forza, che a questo punto sarebbe irrealistico, resta la diplomazia. Ma è una speranza debole, come ha detto a France Inter il portavoce dei taliban.

Il 29 agosto il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un’iniziativa franco-britannica, che sarà presentata il 30 agosto davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per creare una “zona protetta” nella capitale. L’obiettivo è quello di permettere ai candidati alla partenza di rifugiarvisi prima di lasciare il paese.