Fattore determinante A questo punto le opzioni sono estremamente limitate per i governi stranieri e le ong che devono gestire liste d’attesa di migliaia di persone (non è stata fornita nessuna cifra precisa) considerate in pericolo, spesso mortale.

I taliban lasciano partire con il contagocce gli ultimi stranieri, ma non gli afgani, alle prese con l’instaurazione di un regime che applica un programma fondamentalista che si riflette sulla composizione di governo: tutti taliban, solo uomini e con una predilezione per le persone più intransigenti.

La porta si è chiusa il 31 agosto con la partenza dell’ultimo soldato statunitense. A due settimane da quella data le afgane e gli afgani che non sono riusciti a salire su un aereo in partenza da Kabul nel caos dell’aeroporto sono rimasti bloccati.

L’opzione meno rischiosa resta dunque la via aerea, che tuttavia passa dalla benevolenza delle autorità taliban. È con questo obiettivo che il capo della diplomazia francese si è recato negli ultimi due giorni in Qatar.

Jean-Yves Le Drian, forte di rapporti stretti e di lunga data (oltre che controversi) tra Francia e Qatar, sta cercando di far partire una mediazione qatariota per permettere una ripresa delle evacuazioni dall’Afghanistan. Un mediatore francese, l’ex ambasciatore a Kabul François Richier, si trova anch’egli a Doha per una serie di incontri ufficiosi con i taliban, in assenza del riconoscimento ufficiale del regime.

I nuovi padroni dell’Afghanistan hanno ereditato un paese stremato, su cui incombe una catastrofe umanitaria su larga scala. Il 13 settembre si è svolta una conferenza sotto l’egida dell’Onu per inviare aiuti umanitari alla popolazione minacciata. La Francia si è impegnata a versare cento milioni di euro.