In Europa occidentale abbiamo la tendenza a considerare l’Europa centrale come un tutt’uno, una regione condannata a vivere in “democrazie illiberali” che hanno voltato le spalle ai valori su cui dovrebbe basarsi l’Unione europea (Ue). Ma si tratta di una tesi riduttiva, perché i paesi che formano questa regione sono attraversati da correnti contrastanti. E per alcuni è arrivato il momento di operare scelte decisive.

Due di questi paesi, la Repubblica Ceca e la Polonia, sono attualmente in bilico, e una parte del futuro dell’Ue è legata alla piega che prenderanno le cose al loro interno. In Repubblica Ceca la sconfitta elettorale a sorpresa del primo ministro, il populista Andrej Babiš, è stata seguita dal ricovero in gravi condizioni del presidente Miloš Zeman, non esattamente un liberale. A questo punto l’incertezza nel paese è totale.

In Polonia la situazione è completamente diversa. La decisione della corte costituzionale di non riconoscere il primato delle leggi comunitarie su quelle nazionali ha aperto una crisi con Bruxelles, perché rimette in causa il principio di base che garantisce l’uguaglianza tra gli stati membri. Se sarà confermata, la decisione rischia di provocare una “Polexit”, ovvero un’uscita della Polonia dall’Unione europea. La posta in gioco, insomma, è considerevole.

Il sostegno all’Ue

Guidati da partiti euroscettici, entrambi i paesi appartengono (con Ungheria e Slovacchia) al cosiddetto gruppo di Visegrád, che frena sull’integrazione europea. Ma all’interno di questi stati esistono anche correnti europeiste.

In Repubblica Ceca due coalizioni di centrodestra e liberali, favorevoli all’integrazione europea, rivendicano la vittoria elettorale e il diritto di formare insieme il prossimo governo. L’11 ottobre il primo ministro uscente dovrebbe incontrare il presidente, in ospedale. Molti sospettano che possa mettere in atto una manovra per restare al potere.