Prima della guerra reale c’è la guerra psicologica. È precisamente ciò che sta succedendo tra l’Iran e le potenze occidentali nell’ambito della trattativa per la ripresa dell’accordo sul nucleare iraniano. In questo caso la guerra psicologica consiste nel ventilare il rischio di un conflitto in caso di fallimento del negoziato, una minaccia che non può essere presa alla leggera.

La trattativa è stata riaperta la settimana scorsa a Vienna, ma dopo il primo giro di consultazioni gli europei e gli statunitensi hanno lanciato l’allarme dichiarando che i delegati iraniani vogliono rimettere in discussione tutto ciò che era stato concordato dopo l’elezione di Joe Biden e la sua scelta di ripristinare l’accordo concluso all’epoca di Barack Obama e fatto saltare da Donald Trump. Nel frattempo a Teheran si è installato un governo più intransigente, e le discussioni della settimana scorsa sono state le prime dopo l’avvicendamento al vertice in Iran.

Il risultato è che gli avvertimenti minacciosi si moltiplicano. Il negoziato dovrebbe riprendere l’8 dicembre, ma in queste condizioni è molto difficile portarlo avanti, soprattutto considerando che nel frattempo l’Iran prosegue con il programma di arricchimento dell’uranio. L’ora della verità si avvicina.

Nuove alleanze

I messaggi degli occidentali sono sempre più minacciosi, e lo stesso vale per quelli di Israele e degli stati del golfo. Gli Stati Uniti affermano di avere “altri mezzi” a loro disposizione per impedire all’Iran di dotarsi dell’arma nucleare. Washington mantiene l’ambiguità a proposito di questi “mezzi”, ma in passato gli Stati Uniti non hanno mai esitato a ricorrere ai sabotaggi contro l’Iran attraverso gli attacchi informatici.