Da quando hanno rovesciato il governo e messo agli arresti domiciliari Aung San Suu Kyi, i militari non sono riusciti a stabilizzare la situazione. Malgrado la repressione feroce, infatti, la resistenza attiva e passiva della popolazione non si ferma.

Le Nazioni Unite si dicono “sconvolte” dal massacro, il più grave dall’inizio della repressione, dieci mesi fa. Eppure il segretario generale aggiunto dell’organizzazione non può far altro che chiedere una “indagine approfondita” sull’accaduto, ovvero sostanzialmente nulla.

Fatto ancora più preoccupante, migliaia di giovani sono entrati nei ranghi delle milizie etniche esistenti da tempo, e oggi diversi focolai di resistenza armata si oppongono alla giunta. Questa resistenza ha poche possibilità di imporsi a breve termine, ma al contempo l’esercito non è in grado di stroncarla (come dimostra la storia degli ultimi decenni). Intanto decine di migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case.

In questa impasse totale i militari non si fermano. Nei prossimi giorni la giunta annuncerà la pena carceraria per Aung San Suu Kyi, che malgrado tutto resta il punto di riferimento per la maggioranza della popolazione.

“La Birmania diventerà uno stato fallito”, scrive lo storico birmano-americano Thant Myint-U sulla rivista Foreign Affairs. “Nuove forze approfitteranno di questo fallimento per sviluppare la già prospera industria delle metanfetamine (una droga sintetica), abbattere le foreste che costituiscono una delle grandi aree della biodiversità del mondo e promuovere il traffico di animali selvatici, compresi quelli che potrebbero essere all’origine della diffusione della pandemia di covid-19”.