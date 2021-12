Il 30 dicembre 2019, precisamente due anni fa, sui social network cominciavano a circolare le prime informazioni sui malati di Wuhan, nel centro della Cina. Le autorità cinesi reagirono negando, reprimendo e lasciando trascorrere diverse settimane che sarebbero state cruciali per arrestare la diffusione del virus.

Eppure il 31 dicembre le autorità mediche di Taiwan inviarono una email all’Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra per segnalare questi elementi non confermati. “Apprezzeremmo se aveste informazioni pertinenti da condividere con noi”, precisava il messaggio di Taipei. L’Oms non ha mai risposto, perché Taiwan non fa parte dell’organizzazione a causa del blocco cinese.

Il 1 gennaio 2020 il profilo Twitter del quotidiano cinese Global Times annunciava che otto persone erano state arrestate a Wuhan per “diffusione di notizie infondate” a proposito di un’epidemia. Sappiamo come sono andate le cose in seguito. Quelle persone erano fonti d’informazione preziose, e uno di loro, il dottor Li Wenliang, è morto di covid poche settimane dopo.

Cifre ufficiali

Quale lezione possiamo trarre da quegli eventi? L’inizio della catastrofica pandemia ci ha lasciato due insegnamenti: il primo interno alla Cina, il secondo sul sistema di sorveglianza sanitaria internazionale.

Nelle prime settimane la Cina ha negato tutto, per poi tracciare un bilancio molto positivo della sua gestione della pandemia. Il 29 dicembre 2021 l’ambasciata di Cina in Francia ha scritto su Twitter che il paese, dove vive il 18 per cento della popolazione mondiale, registra appena lo 0,05 per cento di morti per covid. Naturalmente queste sono le cifre ufficiali.