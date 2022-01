Da questo punto di vita Putin ha ottenuto ciò che voleva, perché gli Stati Uniti hanno accettato l’incontro bilaterale lasciando in disparte gli europei. I 27 sono frustrati e preoccupati, ma bisogna comunque ricordare che quando Francia e Germania, durante un vertice europeo del giugno scorso, hanno proposto un incontro con Putin per discutere i problemi attuali, sono andate a sbattere contro un rifiuto da parte della maggioranza degli altri paesi dell’Ue. Difficile restare nella partita quando ci si rifiuta di giocarla.

Gli europei hanno moltiplicato le concertazioni – tra loro, con l’Ucraina e con la diplomazia statunitense – per evitare di trovarsi in una situazione in cui gli Stati Uniti possano fare concessioni sulla loro pelle.

Esiste davvero questo rischio? Non ne sono convinto, perché gli Stati Uniti non hanno interesse a cedere alle pressioni di Putin. I due progetti di trattati presentati dal presidente russo, che sancirebbero il riconoscimento di una “zona d’influenza” russa sui paesi vicini (Ucraina compresa), sono inaccettabili per Washington.

Gli europei, in ogni caso, torneranno subito a essere coinvolti, perché il vertice russo-americano sarà seguito da una riunione tra la Russia e la Nato e da un’altra tra la Russia e l’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. In entrambi i casi gli europei saranno presenti di diritto.