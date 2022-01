Se c’è un uomo che sta mettendo alla prova questi limiti è sicuramente Boris Johnson, primo ministro britannico. Johnson, che non ha certo la reputazione di politico più etico del Regno Unito, si ritrova con le spalle al muro in una vicenda assolutamente contemporanea: è accusato di aver partecipato a una festa nella residenza ufficiale di Downing street nel maggio del 2021, dunque in pieno lockdown e violando le regole stabilite dal suo stesso governo per contrastare la pandemia.

Ogni società ha le sue consuetudini… Restando in ambito europeo, nel continente abbiamo quadri morali e storie politiche differenti, con particolarismi che fanno sì che uno scivolone etico possa essere fatale in un paese e ininfluente in un altro. Per fare un esempio estremo, possiamo tranquillamente dire che una persona come Silvio Berlusconi, deciso a resuscitare la sua carriera politica in Italia, non avrebbe alcuna possibilità di farlo in Scandinavia.