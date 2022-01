È un processo realmente storico quello che si è appena concluso a Coblenza, in Germania, con la condanna all’ergastolo per un ex colonnello siriano arrivata il 13 gennaio. La sentenza è storica perché, per la prima volta, un torturatore di alto rango ha dovuto affrontare la giustizia ed è stato condannato all’ergastolo in uno stato di diritto.

Per comprendere la portata dell’evento è utile ricordare la rivolta, inizialmente pacifica, della popolazione siriana contro la dittatura a partire dal mese di febbraio 2011. Quel conflitto ha provocato nel corso degli anni centinaia di migliaia di morti e milioni di profughi e sfollati, devastando un paese intero. Negli ultimi undici anni l’impunità dei responsabili è stata totale: nessuno è mai stato giudicato e nessuno è stato indicato come colpevole della tragedia siriana.

La storia, dunque, ricorderà il nome del colonnello Anwar Raslan, ex ufficiale dei servizi segreti siriani riconosciuto colpevole di crimini contro l’umanità per l’omicidio di 27 persone, oltre alla tortura e lo stupro di migliaia di altri individui nel centro di detenzione di Al Khatib. Il colonnello ha gestito gli interrogatori in questa struttura dalla reputazione sinistra e 80 testimoni (compresi disertori e vittime) si sono presentati in tribunale per racontare gli orrori che si svolgevano al suo interno.

Giustizia universale

Perché Raslan è stato condannato in Germania? Per due motivi. Prima di tutto perché il colonnello ha tentato di cancellare il suo passato emigrando in Germania nel 2015 mescolandosi tra i rifugiati. Paradossalmente è stato lo stesso Raslan a rivelare la propria identità, presentando una denuncia in un commissariato di Berlino perché riteneva di essere seguito da alcuni agenti del regime di Damasco. In quel caso aveva firmato il documento con il suo grado, “colonnello”, mettendo in moto il meccanismo che ha portato alla sua condanna.