E se Putin bluffasse? Questa è la domanda da un miliardo di dollari a cui gli occidentali vorrebbero saper rispondere, ma il problema è che il presidente russo si comporta come se avesse tutte le carte in mano, e cerca di alzare la posta con le minacce. Se invece Putin non stesse bluffando, significherebbe che esiste il rischio concreto di una guerra sul suolo europeo.

A prima vista la cosa migliore da fare sarebbe quella di prenderlo comunque sul serio. La Russia ha ammassato più di centomila soldati ai confini dell’Ucraina, con blindati e mezzi pesanti. I russi organizzano manovre in Bielorussia e in Crimea facendo suonare a tutto volume gli organi della propaganda. Se si tratta di un bluff, bisogna ammettere che è ben fatto.

Tra l’altro le idee di Putin sull’Ucraina non sono un mistero. L’estate scorsa il presidente ha pubblicato un lungo articolo scritto di suo pugno sui rapporti tra Kiev e la Russia. Il documento è disponibile, in inglese, sul sito del Cremlino. Fin dalla prima frase Putin mette in chiaro che “i due popoli sono un unico popolo. Siamo un tutt’uno”. Seguono migliaia di parole per sostenere questa tesi, storiograficamente contestata da Kiev.

Invitato d’onore a Pechino

In un contesto simile cosa potrebbe far pensare a un bluff? Prima di tutto la lunghezza della crisi. Ormai da settimane Putin tace in merito alle tensioni che lui stesso ha creato, e lascia che siano i suoi avversari a reagire, ad argomentare sulla strategia e a dividersi. Intanto osserva le reazioni, mette alla prova la solidità delle alleanze e valuta le possibili risposte in caso di conflitto.

Putin non dice nulla e non lascia trapelare le sue intenzioni. Tra qualche giorno si recherà a Pechino per l’inaugurazione dei giochi olimpici invernali, boicottati diplomaticamente da molti paesi occidentali, e sarà l’invitato d’onore del suo amico Xi Jinping. I due autocrati che contestano l’ordine internazionale vorrebbero trasformare l’evento in una dimostrazione di forza e di intesa.