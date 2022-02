Il contrasto è evidente. A Londra, Parigi o Berlino si ha l’impressione di sentir parlare di crisi diverse, con diverse conclusioni.

Il primo ministro britannico Boris Johnson è sicuramente più “guerriero” rispetto ai leader dell’Unione europea. Johnson vorrebbe che la Nato approvasse un dispiegamento massiccio di truppe in Europa dell’est per dissuadere la Russia da un attacco contro l’Ucraina, e prepara un progetto di legge per imporre dure sanzioni finanziarie. Il primo ministro, inoltre, si recherà a Kiev per manifestare il sostegno all’Ucraina.

I suoi critici attribuiscono questo attivismo alla volontà di distogliere l’attenzione dal “partygate”, lo scandalo delle feste a Downing street durante i lockdown. Questo aspetto è innegabile, ma è solo una parte della risposta.

Johnson vuole anche ritrovare, nel campo della sicurezza europea, una leadership indebolita dalla Brexit, e si comporta come da tradizione nel Regno Unito allineandosi agli Stati Uniti in nome della storica “relazione speciale”.

A Parigi e Berlino l’atteggiamento è molto diverso. Da un lato la Francia si è offerta di inviare forze militari al confine orientale dell’Ue, in Romania, nei pressi del mar Nero e in una zona strategica dove l’Europa unita incontra l’Ucraina e la Russia. È un modo per allontanare il sospetto di non voler agire al fianco della Nato e per rafforzare i rapporti con un paese amico.