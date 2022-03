Le due richieste hanno implicazioni diverse. La prima è semplice: per imporre una no-fly zone bisogna essere pronti ad abbattere un aereo nemico nel cielo ucraino. Dunque potrebbe verificarsi uno scontro aereo tra statunitensi e russi. In questo contesto vale la pena ricordare le parole pronunciate da Joe Biden prima dell’invasione: “Un soldato americano davanti a un soldato russo significa terza guerra mondiale”.

La seconda vicenda è più complicata. Gli Stati Uniti hanno inizialmente proposto che la Polonia consegnasse all’Ucraina i suoi aerei da combattimento di fabbricazione russa (un lascito dell’era sovietica) in quanto immediatamente utilizzabili dai piloti ucraini. La Polonia si è prima rifiutata, per poi offrirsi di consegnarli agli statunitensi in una base situata in Germania autorizzando Washington a inviarli in Ucraina. Ma a quel punto sono stati gli Stati Uniti a rifiutarsi, creando un caso in un momento in cui gli occidentali cercano di fare blocco.

Anche il secondo rifiutato americano è dovuto al rischio di “cobelligeranza”. Evidentemente né la Polonia né tantomeno gli Stati Uniti vogliono apparire impegnati attivamente nella guerra al di là degli aiuti militari e umanitari che già forniscono a Kiev. Tra la consegna di un missile anticarro e quella di un aereo da guerra appartenente al proprio esercito c’è una sottile differenza giuridica.