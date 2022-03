La Mediterranean Voyager è una petroliera battente bandiera della Bahamas. L’11 marzo la nave ha lasciato il porto russo di Novorossijsk con a bordo un carico da centomila tonnellate di petrolio greggio, per un valore di 57 milioni di euro.

Il finanziatore del trasporto è la statunitense Chevron, mentre la destinazione del carico è l’Europa e più precisamente Rotterdam, il grande porto olandese dove la nave dovrebbe arrivare il 29 marzo. Attualmente, al 15 marzo, la Mediterranean Voyager è in attesa del suo turno nel mar Nero per passare nel Mediterraneo. È possibile seguirne il viaggio in tempo reale sui siti di navigazione commerciale.

Nel pieno dell’invasione russa in Ucraina, mentre l’Europa si mobilita per sostenere il paese aggredito e gli Stati Uniti hanno imposto un embargo petrolifero e del gas alla Russia, la Mediterranean Voyager è il simbolo delle contraddizioni occidentali.

Una falla ingiustificabile

Un’azienda petrolifera statunitense, clienti europei e milioni di dollari in arrivo nelle casse della Russia: una palese falla nelle sanzioni durissime adottate contro Mosca e di cui la Commissione europea ha annunciato il 14 marzo una quarta serie.

Questa falla è spiegabile, ma non giustificabile. Il 14 marzo il commissario europeo Thierry Bretonha dichiaratoai microfoni della radio pubblica France Inter che il vertice europeo di Versailles aveva dato mandato alla Commissione di preparare un piano per ridurre di due terzi la dipendenza europea dal petrolio e dal gas russi entro la fine dell’anno. “È un gesto di enorme portata”, ha sottolineato Breton.