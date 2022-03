La parola “neutralità” non è più tabù a Kiev, e questa è un’importante concessione offerta a Putin. Ma non è lontanamente sufficiente per fermare l’offensiva.

La conclusione è che almeno qualcosa si muove rispetto all’inizio dell’invasione russa, tre settimane fa: il presidente Zelenskyj ha ammesso pubblicamente che l’Ucraina non farà parte della Nato. Tutti lo sapevano fin dall’inizio, compreso Vladimir Putin, ma ancora non era arrivata un’ammissione formale.

A quale Volodymyr Zelenskyj dobbiamo credere? A quello che ha chiesto al congresso degli Stati Uniti di aumentare gli aiuti militari in un discorso drammatico in diretta dalla capitale ucraina bombardata? O a quello che ammette i progressi nei negoziati russo-ucraini su una possibile neutralità di Kiev?

Con il fallimento della fase iniziale dell’invasione, la Russia è tornata su “posizioni più realiste”. Il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov ha perfino evocato per l’Ucraina uno status simile a quello della Svezia o dell’Austria, paesi neutrali senza alleanze né basi straniere sul proprio territorio, ma comunque dotati di un esercito.

Il negoziato non è ancora concluso, anche perché l’Ucraina non intende accettare la propria neutralità senza garanzie di sicurezza internazionali, per non rischiare una nuova invasione del potente vicino. Kiev chiede il ritiro delle truppe russe dai territori conquistati, in particolare nel sud. Difficile che questa richiesta venga soddisfatta.

La guerra, dunque, continua, e tra l’altro è ancora in fase di escalation. La battaglia per il controllo delle città è appena cominciata: oggi Mariupol e Charkiv, domani Odessa e infine Kiev, l’obiettivo finale. Putin non ha ancora ottenuto il trofeo che gli permetterebbe di essere più conciliante al tavolo del negoziato.