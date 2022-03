Oggi non c’è solo un paese in fase di distruzione, ma due. Il primo, l’Ucraina, è vittima dell’attacco dell’esercito russo, con le città trasformare in campi di battaglia. Ma anche la Russia subisce una forma di distruzione, o quantomeno di regressione mentale, economica e politica.

C’è una frase particolarmente inquietante nel discorso di Putin: “Qualsiasi popolo, e in particolare quello russo, è capace di distinguere i veri patrioti dalla feccia e dai traditori, e sputare via questi ultimi come fossero mosche che gli sono finite in bocca. Sono convinto che questa purificazione naturale e necessaria della società non farà altro che rafforzare il nostro paese”.

La parola “purificazione” è la più spaventosa, perché lascia presagire il peggio per chiunque osi opporsi all’operazione in Ucraina. La popolazione russa ascolta un unico discorso dallo scorso 24 febbraio. I mezzi d’informazione indipendenti sono stati neutralizzati uno dopo l’altro. Centinaia di giornalisti russi hanno lasciato il paese. L’accesso alle piattaforme estere è bloccato. Opporsi alla guerra, che non può nemmeno essere nominata, è diventato molto rischioso. Ma d’altronde in Russia lo è qualsiasi forma di opposizione.