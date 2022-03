Ricordate la “diplomazia sanitaria” all’inizio della pandemia di covid-19? Ora dobbiamo prepararci alla “diplomazia alimentare”, con tutto il suo corredo di informazioni e con il rischio di carestie e crisi politiche in una parte del mondo.

L’equazione è ormai nota: la Russia e l’Ucraina sono due grandi esportatori di prodotti agricoli, in particolare di cereali, e gli effetti della guerra si stanno già facendo sentire sui prezzi e sulle forniture. Ma il peggio deve ancora arrivare: in un contesto di guerra sarà difficile (in particolare per gli ucraini) seminare in vista del nuovo raccolto, e i problemi più gravi si faranno sentire tra 12-18 mesi sul mercato mondiale.

Oggi 27 paesi con una popolazione complessiva di 750 milioni di abitanti importano più del 50 per cento dei prodotti agricoli dalla Russia e dall’Ucraina. Questi paesi si trovano soprattutto in Medio Oriente e in Africa. In Egitto, paese popolato da cento milioni di abitanti, i prodotti importati da Russia e Ucraina rappresentano addirittura l’80 per cento del totale. L’argomento, insomma, è esplosivo.

Liberare le scorte

La questione alimentare è stata presa in considerazione il 24 marzo in occasione del vertice del G7 e di quello dell’Unione europea, entrambi organizzati a Bruxelles. Emmanuel Macron, in quanto presidente del Consiglio dell’Unione, ne ha parlato con il capo di stato senegalese Macky Sall, attuale presidente dell’Unione africana.

I due leader hanno proposto un’iniziativa battezzata col nome di “Missione di resilienza alimentare e agricola” e ispirata ai procedimenti introdotti durante la crisi del covid-19, a cominciare dal dispositivo Acta lanciato in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità che ha permesso di fornire vaccini ai paesi più poveri. In futuro bisognerà incoraggiare la liberazione delle scorte, assicurare la trasparenza dei mercati e organizzare una solidarietà efficace.