Il 16 giugno la parola “storico” è stata usata per definire la visita a Kiev dei leader di Francia, Germania, Italia e Romania, nonché l’affermazione del loro sostegno “incondizionato” all’Ucraina in guerra. La formula è spesso impropria, ma in questo caso è sensata.

Il viaggio dei capi delle prime tre economie dell’Unione europea segna una svolta nella guerra che dura ormai da quattro mesi, e anche una tappa nel percorso di crescita europea.

L’evento evidenzia in particolare la posizione di Francia e Germania, allineate al sostegno senza esitazioni per l’Ucraina chiesto da tempo dai paesi del fianco est dell’Unione. È la fine, almeno per il momento, dello scarto evidente tra i protagonisti tradizionali dell’Unione e i paesi che si trovano in prima linea a causa della loro storia e della loro geografia.

Inversione di rotta

Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi e il presidente romeno Klaus Iohannis hanno accettato per l’Ucraina lo status di candidato all’adesione, un tema che in precedenza divideva l’Europa. Le ultime riserve dei pesi massimi dell’Unione sono state cancellate e, anche se esistono ancora alcuni paesi reticenti, il Consiglio europeo del 23 giugno si annuncia sotto ottimi auspici.

Perché questa inversione di rotta? La spiegazione è prima di tutto geopolitica. Se la guerra ucraina, come ritengono gli occidentali, è diventata un test dei rapporti di forza internazionali, allora le divisioni europee sono pericolose.