La decisione della corte suprema degli Stati Uniti ha avuto un impatto planetario, non solo perché si parla di un tema universale come il diritto all’aborto ma anche per le sue conseguenze geopolitiche. Un’America divisa, precipitata in una guerra culturale e politica profonda è una superpotenza meno impegnata nel mondo in un momento in cui le sfide si moltiplicano.

In Europa, in Asia o in Medio Oriente i leader politici si stavano già preparando alla prova decisiva delle elezioni di metà mandato, in programma a novembre: il presidente Joe Biden e la sua amministrazione democratica rischiano di perdere la maggioranza in una o entrambe le camere del congresso.

Uno scenario simile creerebbe un ostacolo enorme per la politica estera di Washington. Impossibile, per esempio, immaginare che un congresso repubblicano possa approvare un eventuale accordo sul nucleare con l’Iran, la cui trattativa riprende in questi giorni dopo aver rischiato di saltare. Anche gli aiuti militari all’Ucraina dovrebbero essere negoziati a fatica con un congresso ostile, pur considerando che una parte dei repubblicani condivide le scelte dell’amministrazione rispetto alla Russia.

Elezioni determinanti

La crisi aperta il 24 giugno dalla maggioranza ultraconservatrice della corte suprema esaspera il clima di divisione all’interno degli Stati Uniti. Da allora i democratici – a cominciare da Joe Biden e dalla presidente della camera Nancy Pelosi – hanno lanciato la battaglia delle elezioni di metà mandato (midterms) che si annunciano determinanti.