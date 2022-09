Una delle conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina è quella di aver evidenziato il divario di percezioni tra l’occidente e il resto del mondo, il “sud globale” come alcuni lo chiamano. Sei mesi dopo lo scoppio del conflitto, pur in un momento in cui l’aumento dei prezzi dell’energia o i problemi nell’accesso ai cereali riguardano il mondo intero, il fossato resta immutato.

È quello che dimostra un sondaggio condotto tra oltre 21mila persone di 22 paesi, in tutti i continenti. Gestito dalla fondazione Open society, il sondaggio rivela la difficoltà degli occidentali nel far accettare la propria lettura del conflitto in paesi come l’India o il Senegal, che non sono certo ostili a priori.

Il divario è apparso palese quando i ricercatori hanno chiesto se la Russia sia giustificata nel suo desiderio di “esercitare una maggiore influenza” sul vicino ucraino: il 56 per cento degli indiani ha risposto sì, come il 54 per cento dei nigeriani. Di contro, il 78 per cento dei britannici e il 58 per cento dei francesi e degli statunitensi ha risposto no.

I dividendi degli aiuti

La prima conclusione è immediata: queste divisioni indeboliscono la causa dell’Ucraina, permettendo a Vladimir Putin di affermare, come ha fatto nuovamente l’8 settembre, che è “impossibile isolare la Russia”. La dichiarazione non è priva di fondamento, perché la Russia può contare sull’appoggio della Cina e sulla neutralità benevola di una parte del “sud globale”.

Il Sudafrica, per esempio, è particolarmente comprensivo nei confronti della Russia, anche considerando che durante la lotta contro l’apartheid è stata l’Unione Sovietica ad aiutare l’African national congress di Nelson Mandela, non l’occidente. Putin oggi incassa i dividendi di quegli aiuti.