Nemmeno gli ucraini speravano tanto. In meno di una settimana l’esercito di Kiev ha riconquistato tremila chilometri quadrati di territori che si trovavano sotto il controllo dell’esercito russo, nel nordest dell’Ucraina, vicino alla grande città di Charkiv. La controffensiva ucraina ha colto di sorpresa i russi e costituisce un punto di svolta della guerra, anche se sarebbe meglio evitare di trarne conclusioni affrettate. È il secondo grande fallimento militare russo di questa campagna d’Ucraina, dopo quello di Kiev all’inizio dell’invasione.

Il successo ucraino in questo caso è duplice. Prima di tutto è psicologico, con una serie innumerevole di video in cui la bandiera ucraina sventola nuovamente sui comuni riconquistati. È un grande colpo per il morale di uno stato in guerra da 200 giorni e che sta facendo enormi sacrifici.

In secondo luogo il successo è militare. Nei video si apprezza l’impressionante quantità di materiale russo abbandonato o distrutto, anche nella città di Izyum, un centro logistico regionale dove i depositi pieni di casse di munizioni sono finiti in mano agli ucraini. I russi non hanno avuto nemmeno il tempo di distruggerli durante la fuga. Le immagini mostrano anche molti documenti che saranno analizzati dai servizi di intelligence ucraini e senza dubbio anche da quelli occidentali.

Abbandono delle posizioni

Come spiegare questo successo? La determinazione delle forze ucraine è nota. Ma a risaltare, ancora una volta, sono la disorganizzazione e l’impreparazione dell’esercito russo.

Come è possibile che un esercito dotato di satelliti, droni e informatori non abbia notato che gli ucraini stavano raggruppando truppe e blindati per la loro controffensiva? Come è possibile che i russi si siano ritrovati senza altra scelta se non quella di arretrare senza opporre una reale resistenza?