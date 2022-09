In quale momento una rivolta si trasforma in una rivoluzione? In altri termini: il movimento senza precedenti che in Iran sta combattendo contro l’ordine morale dei mullah è condannato a svanire sotto i colpi di una repressione senza pietà? Oppure è già abbastanza forte da cambiare la situazione se non addirittura il regime?

Dopo la morte, dieci giorni fa, della giovane Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale per una ciocca di capelli di troppo o un contegno ritenuto inadeguato, le immagini che ci arrivano dall’Iran sono straordinarie. Un po’ ovunque nel paese le ragazze danno prova di un coraggio senza limiti, insieme agli uomini che condividono la loro lotta. Tutte le regioni e tutti gli strati sociali sono coinvolti da questo movimento innescato da un banale incidente (per gli standard dell’Iran) ma che sembra essere stato l’incidente di troppo.

Al momento si contano già più di cinquanta morti e centinaia di arresti. La macchina repressiva è entrata in funzione ed è stata invitata dalle autorità a mostrarsi inflessibile. Eppure le manifestazioni non si fermano.

Impermeabile alle pressioni

Il regime ha i mezzi per controllare la situazione? Senza dubbio, e se la storia può insegnarci qualcosa possiamo presumere che ne abbia anche la volontà. Niente, in questo caso, potrà fermarne la repressione. Nemmeno le proteste internazionali, arrivate sia dai governi sia dalle opinioni pubbliche. L’Iran è impermeabile alle pressioni, anche perché subisce già sanzioni severe a causa del suo programma nucleare.

La vicenda, dunque, sarà decisa sul fronte interno, in un braccio di ferro tra i giovani che manifestano la loro esasperazione per i divieti religiosi e un regime che non intende permettere alla piazza di dettare leggi. In tutto questo bisogna ricordare che l’Iran costituisce un pezzo del puzzle del confronto mondiale innescato dalla guerra russa in Ucraina.