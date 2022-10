Trent’anni fa, al termine della guerra fredda, François Mitterrand aveva avuto l’intuizione di associare gli ex paesi comunisti d’Europa alla Comunità europea, e a Praga si era svolto un vertice per fondare una confederazione. Ero presente e ricordo bene come fosse stato un fallimento tanto cocente quanto prevedibile. Le nuove democrazie volevano soprattutto aderire alla Nato, l’ombrello di sicurezza statunitense. Il 6 ottobre, sempre a Praga, si svolgerà il primo vertice della Comunità politica europea, che persegue lo stesso obiettivo indicato tre decenni fa: offrire una cornice politica a tutto il continente, ai 27 paesi dell’Unione ma anche a quelli che non ne fanno parte, candidati o meno all’adesione. La vera differenza con la confederazione è che nel 1991 Mitterrand aveva voluto invitare l’Urss in agonia di Michail Gorbačëv. Oggi è la guerra scatenata da Vladimir Putin, successore indiretto di Gorbačëv, ad aver fatto precipitare gli eventi. Putin ha costretto gli europei a reinventare l’organizzazione del continente. Inizi modesti

Quando l’idea della Comunità politica è stata ventilata per la prima volta, giugno a Strasburgo, Emmanuel Macron aveva parlato di garanzie di sicurezza collettiva. Gli inizi, però, saranno più modesti: non ci sarà nessuna struttura e nemmeno un segretariato. La comunità sarà un quadro politico in cui tutto il continente siederà attorno a un tavolo per discutere questioni chiave, compresi il Regno Unito che non fa più parte dell’Ue e la Turchia che non ne farà mai parte, ma anche la Georgia e i paesi dei Balcani, che vivono su polveriere permanenti.

Sarà un luogo politico nel senso più nobile del termine. E forse questo sarà anche il suo limite

Il vantaggio è doppio: da un lato mostrare a Putin che la sua guerra non divide l’Europa malgrado le diverse sensibilità, dall’altro creare un luogo di dialogo che in precedenza non esisteva. L’Azerbaigian e l’Armenia saranno presenti nonostante siano divisi da tutto, così come la Turchia e la Grecia, attualmente ai ferri corti. Nell’ambito della Comunità i paesi potranno parlarsi senza i limiti burocratici dei negoziati di adesione. Sarà un luogo politico nel senso più nobile del termine. E forse questo sarà anche il suo limite. La Comunità potrebbe prefigurare un’evoluzione del continente. Da decenni si parla di Europa a geometria variabile, senza però mai realizzarla. Jacques Delors, grande presidente della Commissione di Bruxelles, ne discuteva già negli anni ottanta e novanta.

