La prigione di Evin, a Teheran, è l’equivalente della Bastiglia di un tempo in Francia. Si tratta di un penitenziario dalla sinistra reputazione dove ai tempi dello scià erano incarcerati gli oppositori e dove oggi sono rinchiusi i dissidenti della Repubblica islamica.

La sera del 15 ottobre una spessa colonna di fumo si è alzata sopra la struttura mentre le truppe dei Guardiani della rivoluzione convergevano verso il carcere, nella zona nord della capitale iraniana. Fino a notte fonda si sono sentiti spari. Gli abitanti di Teheran hanno trattenuto il respiro: tutti conoscono qualcuno, da vicino o alla lontana, che fa parte dei 15mila detenuti. Anche le ambasciate straniere hanno osservato la situazione con ansia, a cominciare da quella francese. Diversi cittadini francesi sono infatti imprigionati nel penitenziario.

Le autorità iraniane accusano un gruppo di “teppisti” di aver dato fuoco ad alcune postazioni di confezionamento dove lavoravano i detenuti e comunicano che quattro persone hanno perso la vita intossicate dal fumo. I detenuti feriti sono decine. Ma la “Bastiglia di Teheran” non è caduta e al momento l’ordine regna di nuovo a Evin.

Incredibile audacia

In ogni caso non possiamo sottovalutare la forza simbolica di questa prigione, il cui nome è sinonimo di dittatura e resistenza, oggi come ieri. A Evin si uccide e si tortura. I ladri convivono con i prigionieri politici e negli ultimi mesi anche con i manifestanti arrestati mentre partecipavano al vasto movimento di protesta ancora in corso.

L’incidente del 15 ottobre è particolarmente significativo perché si iscrive in questo movimento senza precedenti, nato dalla morte di una giovane donna, Mahsa Amini, lo scorso 16 settembre mentre si trovava in custodia della polizia morale.