Negli Stati Uniti vivono due uomini con una grande capacità di attirare l’attenzione su di sé, ognuno nel suo contesto: Donald Trump ed Elon Musk. Ora i loro interessi sembrano convergere. Alla vigilia delle elezioni di metà mandato Musk, diventato proprietario di Twitter al prezzo di 44 miliardi di dollari, si è infatti schierato dalla parte del Partito repubblicano, guidato da Trump.

Questo “coming out” politico del miliardario, in una fase in cui si sta posizionando al centro del sistema di comunicazione mondiale, completa il suo curriculum di “ribelle” che infrange le norme per difendere i propri interessi e quelli delle sue aziende. Finora le opinioni politiche di Musk erano state fluttuanti: in passato aveva rivelato di aver votato per Joe Biden alle elezioni del 2020, anche se Trump giura che a lui Musk ha detto il contrario. Musk potrebbe essere considerato un libertariano, se solo non avesse fatto un ricorso massiccio alle sovvenzioni pubbliche.

Da giorni il padrone della Tesla sconvolge il pianeta con i suoi provvedimenti radicali per la trasformazione di Twitter. Ora ha aggiunto anche l’invito agli oltre 110 milioni di utenti del social network a votare per i repubblicani in occasione di una tornata elettorale che si annuncia cruciale per un’America sempre più spaccata. Così facendo Musk conferma i sospetti di chi temeva che potesse usare la sua nuova piattaforma al servizio della sua personalissima visione del mondo.

Visione demagogica

Musk è un paladino del free speech, la libertà di espressione assoluta garantita dalla costituzione americana, senza limiti nemmeno per i complottisti, i manipolatori di informazioni o la propaganda russa, a cui tra l’altro Musk non ha voluto vietare di accedere ai suoi satelliti Starlink.

Questo approccio alimenta le paure sul futuro di Twitter, dove gli sforzi di regolamentazione, già di per sé insufficienti, sono stati indeboliti dall’intenzione di licenziare metà del personale e dai progetti del nuovo “boss”.