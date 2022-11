È a questo che ci si riferisce quando si parla degli scenari catastrofici immaginati dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina: un missile che colpisce il territorio di un paese della Nato. Ed è quello che è successo la sera del 15 novembre a Przewodów, un villaggio polacco a dieci chilometri dal confine con l’Ucraina. È un fatto che non ha precedenti, non solo dall’inizio di questa guerra, ma anche nella storia: anche al culmine delle tensioni est-ovest, nessun territorio della Nato era mai stato colpito.

La preoccupazione è molto forte, ma non sembra, secondo le informazioni disponibili, che si tratti di un’azione da parte di Mosca per colpire il territorio polacco, fatto che porterebbe a un’escalation. I paesi della Nato si sono riuniti oggi in base all’articolo 4 della carta atlantica, che prevede consultazioni; non è l’articolo 5 che garantisce la solidarietà automatica degli altri paesi membri in caso di attacco a uno di loro.

Quindi ci sarà una reazione, in un modo o nell’altro, se non altro per riaffermare la realtà della deterrenza garantita dall’alleanza; ma gli Stati Uniti e i loro alleati staranno attenti a non spingersi troppo lontano. Ma l’avvertimento è forte: mostra come possono cominciare le escalation e quindi l’allargamento della guerra.