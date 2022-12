Nel viaggio di Volodymyr Zelenskyj a Washington c’è un grande paradosso: è un miscuglio tra un momento realmente storico – la presidente della camera uscente Nancy Pelosi ha fatto il parallelo con il discorso di Winston Churchill davanti al congresso nel 1941, in piena seconda guerra mondiale, quando gli Stati Uniti non erano ancora impegnati – e un intrigo di politica interna statunitense.

In questo senso è molto significativo uno scambio di battute avvenuto al margine della visita. Il senatore dello stato di New York Chuck Schumer, leader democratico al senato, ha dichiarato di aver chiesto al presidente Zelenskyj cosa accadrebbe se il congresso non approvasse gli aiuti per l’Ucraina. Risposta di Zelenzkyj: “Accadrebbe che perderemmo la guerra”. Commento di Schumer: “Spero che tutte le persone convinte che non dovremmo aiutare l’Ucraina abbiano sentito questo discorso”.

Per qualche ora Zelenskyj si è spostato all’altro capo del mondo lasciandosi alle spalle un paese in guerra, per chiedere che l’impegno americano a sostegno dell’Ucraina resti totale. Questo messaggio è rivolto prima di tutto a una fazione del Partito repubblicano, ovvero ai “trumpiani”.

Stoccata di richiamo

Di recente, infatti, sono emersi i primi tentennamenti tra i repubblicani, a cominciare dalla frase con cui Kevin McCarthy, prossimo presidente della camera dei rappresentanti in seguito alle elezioni di metà mandato, ha fatto presente che l’Ucraina non dovrebbe ricevere un “assegno in bianco”. Risposta di Zelenskyj il 21 dicembre: “Il vostro aiuto non è carità, ma un sostegno alla stabilità del mondo e alla democrazia, che noi gestiamo in modo responsabile”.

Nel maggio scorso 57 repubblicani alla camera e undici al senato avevano votato no a un aiuto da 40 miliardi di dollari per l’Ucraina. Ora sul tavolo c’è un nuovo pacchetto da 45 miliardi, che sarà sottoposto al voto. Quante saranno le defezioni?